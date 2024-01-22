Рослесинфорг заявил, что вся лесная техника будет контролироваться ГЛОНАСС к концу года

Включение во ФГИС ЛК навигационных данных о передвижении лесной техники дополнит сведения об обороте древесины и позволит контролировать ее движение на всех этапах, заявил директор ведомства Павел Чащин

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Работающая в лесу техника будет контролироваться со спутника к концу 2024 года. Данные отслеживания транспорта будут поступать напрямую в единую цифровую систему лесного комплекса (ФГИС ЛК), сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"В течение 2024 года к системе подключатся все регионы, что обеспечит единый подход к управлению лесным хозяйством и упростит получение государственных "лесных" услуг. Включение во ФГИС ЛК навигационных данных о передвижении лесной техники дополнит сведения об обороте древесины и позволит контролировать ее движение на всех этапах, включая начальный этап лесозаготовки, как только техника заехала в лес", - заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

Эксперимент по внедрению навигационной системы ЭРА-ГЛОНАСС во ФГИС ЛК пройдет весной 2024 года в Архангельской и Ульяновской областях, после чего системой ГЛОНАСС будут оборудованы все лесовозы, лесозаготовительная и лесопожарная техники на территории РФ. Архангельская и Ульяновская области первыми начали работать в единой информационной системе лесного хозяйства, которая объединяет в себе сведения государственного лесного реестра, то есть содержит документы о лесах, их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах, а также собирает информацию об учете древесины и сделках с ней.

По данным Рослесинфорга, в 2023 году только в перевозках древесины и пиломатериалов были задействованы 157,8 тыс. автомобилей. Для лесосечных работ, по информации Рослесхоза, в стране используется 16,1 тыс. единиц техники. Из них почти 11 тыс. требуют оснащения сотовой и спутниковой связью. Лесопожарной техники в стране 14,6 тыс. единиц, из которых на 8,7 тыс. еще только предстоит установить систему ГЛОНАСС. С 1 января 2025 года без средств навигационного контроля работать лесопожарной и лесозаготовительной технике будет запрещено.

"Определено, что данные от транспортного средства через систему ЭРА-ГЛОНАСС будут передаваться во ФГИС ЛК при движении машины каждые 15 минут или каждые 5 км. Если машина на стоянке, то каждые два часа. Аргумент недобросовестных перевозчиков, что не везде "ловит связь", не пройдет. При отсутствии возможности передачи навигационной информации устройство автоматически сохранит ее в своей внутренней памяти. Непосредственно во ФГИС ЛК навигационный пакет будет храниться в течение трех лет", - уточнили в пресс-службе.

Объем передаваемой информации представляет собой более десятка показателей. Среди них номер и вид транспортного средства, скорость движения, на каком топливе работает, нажата ли тревожная кнопка, включение и выключение зажигания, не вскрывается ли корпус аппаратуры спутниковой навигации и так далее.