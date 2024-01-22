Резидент хабаровской ТОР намерен обновить порт в Николаевске-на-Амуре за 100 млн рублей

В планах создать 22 рабочих места

ХАБАРОВСК, 22 января. /ТАСС/. Компания "Николаевский морской торговый порт", новый резидент территории опережающего развития "Хабаровск", модернизирует порт в Николаевске-на-Амуре, вложив более 100 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

"В планах ремонт причалов и портовых кранов, развитие обеспечивающей инфраструктуры", - говорится в сообщении. Компания оказывает услуги по перевалке и хранению грузов в городе, включая социально значимые грузы для всего Николаевского района и грузы производственных компаний, в том числе "Руссдрагмет" и "Светлое".

По словам заместителя председателя правительства края - министра экономического развития края Виктора Калашникова, в обновление порта, ремонт причалов и портовых кранов, расширение складских и погрузочно-разгрузочных мощностей инвестор планирует вложить более 100 млн рублей. Будет создано 22 рабочих места. По оценке Минтранса региона, реализация инвестпроекта позволит практически вдвое увеличить возможности переработки грузов. Расширение портовых мощностей Николаевского порта вписывается в концепцию правительства края об организации на Амуре международного транспортно-логистического комбинированного коридора "река-море" с перевалкой грузов через порты в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре.

"Порт в Хабаровске в полной мере способен принимать иностранные суда класса "река-море". Реконструкция и модернизация перегрузочных мощностей проводится и в порту Комсомольска-на-Амуре. Восстановление портового комплекса ведется ООО "Комсомольский торговый порт" с февраля 2023 года. Правительство края поддержало расширение режима ТОР на этот проект", - сказал Калашников, слова которого приводят в сообщении. Уже освоено 24,4 млн рублей на реконструкцию. Завершает движение по транспортному коридору Николаевский порт - единственный порт, расположенный в устье Амура и имеющий выход в акваторию Охотского моря.

На 36 площадках ТОР "Хабаровск" зарегистрированы 102 резидента. Заявлено инвестиций на 293,1 млрд рублей, по факту вложено 178,4 млрд рублей. Создано уже более 6,6 тыс. рабочих мест.