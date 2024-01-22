Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,16%

Индекс РТС опустился на 0,12%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрировал отрицательную динамику, затем индекс РСТ перешел к росту, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи опускался до уровня 3 161,44 пункта (-0,16%), долларовый индекс РТС снижался на 0,12%, до 1 128,75 пункта.

По данным биржи на 10:23 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,06% и находился на отметке 3 164,9 пункта, индекс РТС прибавлял 0,22%, до 1 132,71 пункта.

К этому времени курс доллара на торгах Мосбиржи снижался на 0,17%, до 88,05 рубля, евро находился на отметке в 96,07 рубля (-0,09%). Курс юаня снижался на 0,06%, до 12,208 рубля.