Число поездок пользователей Whoosh за 2023 год выросло на 87%

Оно составило более 103 млн

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Общее число поездок пользователей кикшерингового сервиса Whoosh по итогам 2023 года выросло на 87% по сравнению с 2022 годом и составило более 103 млн. Об этом говорится в операционных результатах сервиса по итогам 2023 года.

"Количество поездок за этот период составило около 103,9 млн и выросло на 87% по сравнению с 12 месяцами 2022 года", - сказано в результатах.

Согласно представленным данным, в сервисе зарегистрировано 20,4 млн аккаунтов, что на 71% больше, чем годом ранее. В свою очередь география присутствия сервиса на конец 2023 года расширилась до 55 городов против 40 локаций год назад.

Среднее же число поездок на активного пользователя за 12 месяцев 2023 года выросло на 34% по сравнению с 2022 годом и составило 14,4 поездки. Флот сервиса вырос на 83% по сравнению с 2022 годом и составил 149,9 тыс. средств индивидуальной мобильности.