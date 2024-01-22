Объем внешней торговли города Санья в 2023 году вырос на 13,1%, до $3,4 млрд

Беспошлинные товары заняли 44,4% от общего объема экспорта и импорта города за 2023 год

ХАЙКОУ /Китай/, 22 января. /ТАСС/. Общий объем внешней торговли китайского города Санья (южная провинция Хайнань) в 2023 году составил 24,23 млрд юаней ($3,4 млрд), что на 13,1% превысило показатель 2022 года. Такие данные публикует городская таможня.

За прошлый год основными торговыми партнерами Санья стали ЕС, Швейцария и Япония. Значительную роль в продвижении торговли сыграл импорт товаров по линии беспошлинной торговли. В 2023 году в Санья было импортировано товаров duty free на общую сумму в 10,76 млрд юаней ($1,5 млрд). Соответствующий показатель вырос на 25,5%.

Таким образом, беспошлинные товары, согласно данным таможни, заняли 44,4% от общего объема экспорта и импорта города за прошлый год. Основными товарными позициями для импорта стали косметика и туалетные принадлежности. За указанный период в Санья было завезено такой продукции на 5,67 млрд юаней ($798,5 млн) - 27,2% от всего импорта.

Власти Хайнаня приступили к реализации экспериментальной программы по созданию развитой сети duty free на острове в апреле 2011 года. Магазины беспошлинной торговли есть в административном центре провинции - городе Хайкоу, курорте Санья, а также в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке Хайнаня и в Ваннине. В общей сложности на данный момент на острове насчитывается 12 таких магазинов.