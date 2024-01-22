Цена газа в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые с 31 июля 2023 года

Общее снижение цены с начала дня составляет около 6%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые с 31 июля 2023 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет около 6%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $299,7 за 1 тыс. куб. м, или €.26,6 за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Цена газа в Европе падает на фоне рекордных запасов газа и небольшого экономического роста, который ограничивает спрос на энергию в крупных промышленных государствах.

ПХГ Европы заполнены на 75,01% (на 11,16 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 82,67 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.