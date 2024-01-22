Комитет Думы одобрил замену табачных акцизных марок на учетно-контрольные спецмарки

В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2024 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении учетно-контрольных специальных марок для маркировки табачной продукции вместо акцизных марок. Документ инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 24 января.

Документ предусматривается введение термина "учетно-контрольная специальная марка" для средств идентификации, наносимых на упаковку табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции, для сохранения полномочий по администрированию сумм акцизов в отношении ввозимых из стран - членов Евразийского экономического союза соответствующих товаров таможенными органами, а также в связи с необходимостью контроля за правильностью определения налоговой базы по акцизам в отношении табачной и никотинсодержащей продукции.

Согласно законопроекту, учетно-контрольные марки планируется наносить на упаковку табачной продукции, жидкости для электронных систем доставки никотина, электронных систем доставки никотина, содержащих жидкость табака (табачных изделий), предназначенного для потребления путем нагревания.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 апреля 2024 года.