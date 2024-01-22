День энергетики состоится 27 января в рамках выставки "Россия" на ВДНХ

Запланированы обширная деловая, а также развлекательная и спортивная программы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. На международной выставке-форуме "Россия" 27 января состоится День энергетики в рамках отраслевых дней российской экономики. Запланированы обширная деловая, а также развлекательная и спортивная программы, сообщает правительство РФ и фонд Росконгресс.

Центральным событием деловой программы станет пленарная сессия "ТЭК России: новые возможности для развития", где обсудят приоритеты развития топливно-энергетического комплекса страны, достижения последних лет, возможности развития в каждой отрасти топливно-энергетического комплекса.

Также пройдут экспертные панели, посвященные электроэнергетике как драйверу роста экономики и новым стратегиям для нефтегазового комплекса. Экспозиция отраслевого дня будет посвящена достижениям энергетической отрасли, перспективам ее развития, трансформации под влиянием современных трендов и российским энергокомпаниям.

"В последние годы производство и потребление энергии стабильно растут, что свидетельствует о развитии экономики, увеличении промышленной активности и потребительского спроса. Такие результаты возможны благодаря работе высококвалифицированных специалистов, целых династий профессионалов, которые также посетят мероприятия Дня энергетики", - отметил заместитель председателя правительства Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках Дня энергетики также состоится торжественный пуск модернизированных энергоблоков Гусиноозерской, Пермской и Костромской ГРЭС.

Для детей и подростков в отраслевых павильонах компаний пройдут мастер-классы и тематические занятия по сборке автомобилей, строительству плотин, очистке воды, живописи, лекции и квесты, посвященные профессиям и компетенциям будущего, спортивные занятия.

Посетители смогут попробовать себя в роли специалиста-судостроителя, электросварщика и на других рабочих местах. В новом павильоне "Атом" состоятся авторские экскурсии, посвященные истории ядерной эпохи, на которых можно узнать об использовании энергии атома в мирных и оборонных целях, о современном состоянии атомной отрасли и ее перспективах.

На мероприятии пройдут концерты известных исполнителей. Гостей ждет обширная спортивная программа: выступления и мастер-классы от известных фигуристов на катке выставки.