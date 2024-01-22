Собственные доходы консолидированного бюджета Чувашии выросли почти на четверть за год

Показатель составил 67,8 млрд рублей, сообщил первый вице-премьер - глава Минфина региона Михаил Ноздряков

ЧЕБОКСАРЫ, 22 января. /ТАСС/. Доходы консолидированного бюджета Чувашии в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросли на 13% и впервые превысили 100 млрд рублей. Собственные поступления увеличились на 22,7% - до 67,8 млрд рублей, сообщил на заседании в региональном правительстве первый вице-премьер - глава Минфина Чувашии Михаил Ноздряков.

"Впервые консолидированный бюджет Чувашской Республики превысил 100 млрд рублей. <…> Доходы [составили] 106,5 млрд рублей [с ростом на 13%], расходы - 106,4 млрд рублей. <…> Более высокими темпами выросли собственные доходы: они увеличились на 12,6 млрд рублей, или на 22,7%, [достигнув 67,8 млрд рублей]", - отметил Ноздряков.

По его словам, доля собственных доходов в общей структуре поступлений к допандемийному 2019 году, показатели исполнения которого берутся в качестве одной из сравнительных характеристик, возросла на 4,8 процентных пункта и по итогам 2023 года достигла 63,6%. По информации Минфина Чувашии, налоговые поступления увеличились на 22,4% и составили почти 61 млрд рублей, в том числе налог на доходы физических лиц (НДФЛ) возрос на 24,3%, налог на прибыль организаций - в 1,5 раза.

"По темпам роста налоговых доходов Чувашия занимает 3-е место в Приволжском федеральном округе после Нижегородской области и Пермского края. По темпу роста НДФЛ - первое место, это хорошая характеристика как развития в целом экономики, так и доходов работающих граждан. <…> Третье место [среди регионов ПФО] по налогу на прибыль: рост обусловлен достаточно позитивными показателями социально-экономического развития, эффективной работой наших предприятий промышленности, существенный вклад внес также банковский сектор", - пояснил Ноздряков.

Неналоговые доходы выросли за год почти на 25% - до 6,8 млрд рублей. По информации министерства, безвозмездные поступления остались практически на уровне 2022 года и составили 38,8 млрд рублей.

Расходы

Расходы в 2023 году достигли 106,4 млрд рублей, что на 15,9 млрд рублей, или на 17,6%, больше уровня 2022 года. По сравнению с 2019 годом расходная часть возросла почти 45 млрд рублей, или на 72,1%. "По всем отраслям социальной сферы, кроме социальной политики, у нас рост более чем 20%", - добавил Ноздряков, связав это с передачей отдельных соцвыплат Фонду социального и пенсионного страхования РФ.

В Минфине Чувашии отмечают, что в структуре расходов на реализацию мероприятий национальных проектов из консолидированного бюджета направлено 15,1 млрд рублей, что на 11,4% больше уровня 2022 года. В абсолютном выражении рост составил 1,5 млрд рублей. Кассовое исполнение оценивается на уровне 96,5% (в 2022 году - 94,8%).

По данным министерства, практически полностью освоены средства при реализации девяти национальных проектов из 12. Минимальный показатель исполнения расходов зарегистрирован по нацпроекту "Образование" - он составил 86,5%.