"Трансконтейнер" закупит более 1,2 тыс. отечественных фитинговых платформ

Компания будет их получать партиями в течение 2024 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Трансконтейнер" заключил контракты на закупку более 1,2 тыс. новых отечественных 80-футовых фитинговых платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров. Об этом сообщила компания.

"ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") приобретет 1 230 новых 80-футовых фитинговых платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что поставлять платформы будут российские производители подвижного состава, "Трансконтейнер" будет их получать партиями в течение 2024 года.

"Продолжившийся в 2023 году рост рынка контейнерных перевозок создает предпосылки к наращиванию парка фитинговых платформ для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов. В 2024 году "Трансконтейнер" планирует уделять этому направлению инвестиций особое внимание: в зависимости от ценовых условий на рынке подвижного состава компания продолжит закупки вагонов", - добавил президент ПАО "Трансконтейнер" Михаил Концерев, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

"Трансконтейнер" - интермодальный контейнерный оператор, входящий в транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело". По состоянию на начало 2024 года парк компании состоял из 40,8 тыс. платформ общей вместимостью более 130,1 тыс. ДФЭ, в том числе примерно 35,5 тыс. собственных вагонов.