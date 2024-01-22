Ставрополье на 20% увеличит господдержку производства молока в 2024 году

Сумма поддержки превысит 187 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья на 20% увеличат финансирование производства молока в крае в 2024 году. Сумма поддержки превысит 187 млн рублей, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"В рамках реализации региональной государственной программы "Развитие сельского хозяйства" на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока в 2024 году выделена субсидия в объеме 187,2 млн рублей, что на 20% больше уровня прошлого года", - цитирует управление замминистра сельского хозяйства края Виктора Фетисова.

Господдержка позволяет наращивать производство молока в регионе. По итогам 2023 года в регионе произвели 566,6 тыс. тонн молока. Объем увеличился на 5,2% по сравнению с предыдущим годом.

"Заметную роль сыграло внедрение передовой отечественной и зарубежной практики ведения молочного скотоводства: кормление сельхозживотных на ряде промышленных молочно-товарных фермах и комплексах организовано путем широкого использования кормосмесей с применением минеральных добавок и премиксов. Такие технологии применяют в хозяйствах Шпаковского, Ипатовского, Александровского и Кочубеевского округов", - пояснили в правительстве региона.

Увеличивать производство молока в крае позволяет и реализация новых инвестиционных проектов. Одним из крупных стал проект по созданию молочной фермы на 9 тыс. голов в Шпаковском округе. К 2025 году на площадке планируют производит до 90 - 100 тыс. тонн молока.