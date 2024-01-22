В ФАС напомнили, что в июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

"18 января 2024 года Apple оплатила штраф. Денежные средства поступили в бюджет Российской Федерации", - отметили в ведомстве, напомнив, что в июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. В результате проведенного административного расследования ФАС оштрафовала Apple на сумму 1,2 млрд рублей.

"Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании, - указали в ФАС. - Правила App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты".

В антимонопольном ведомстве также сообщали, что компания требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускала приложения в App Store, указали в ФАС.