Половина опрошенных сотрудников ЕЦБ считает Кристин Лагард плохим руководителем

По данным профсоюзной организацией работников регулятора IPSO, деятельность предшественника Лагард Марио Драги положительно оценивали 64% работников банка на момент истечения срока его полномочий

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Около 50% сотрудников Европейского центрального банка (ЕЦБ) считают Кристин Лагард слабым руководителем. Об этом свидетельствуют результаты опроса служащих организации, проведенные профсоюзной организацией работников регулятора IPSO и опубликованные европейской версией газеты Politico.

Согласно исследованию, 50,6% респондентов оценивают работу действующей главы ЕЦБ как "очень плохую" или "плохую", лишь 20,3% участников опроса отметили, что она "хорошо" или "очень хорошо" справляется со своими обязанностями. При этом деятельность предшественника Лагард Марио Драги положительно оценивали 64% работников банка на момент истечения срока его полномочий. Около трети респондентов также выразили недовольство, что Лагард якобы слишком активно "вмешивается в сферу политики и использует ЕЦБ для продвижения своей личной повестки".

Представитель банка в ответ на просьбу издания прокомментировать результаты исследования заявил, что опрос "содержит ошибки". "Председатель и совет полностью сосредоточены на своих служебных обязанностях, им приходилось разрабатывать меры реагирования на беспрецедентные события последних лет, такие как пандемии и войны", - отметила она.

Опрос проводился с 12 по 22 декабря 2023 года. В нем приняли участие 1 089 человек. Данных об уровне статистической погрешности не приводится.