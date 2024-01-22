"Акрон" в 2023 году увеличил выпуск минеральных удобрений на 1%

Он достиг 7,05 млн тонн

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Акрон" по итогам 2023 года увеличил производство минеральных удобрений на 1%, до 7,05 млн тонн, сообщила компания.

При этом производство азотных удобрений снизилось на 0,5%, до 4,63 млн тонн, сложных удобрений - выросло на 4,4%, до 2,4 млн тонн.

Общий выпуск товарной продукции группы увеличился на 0,5%, до 8,38 млн тонн.

Группа "Акрон" - один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и "Дорогобуж". Группе принадлежат два завода по производству минеральных удобрений и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 8 млн тонн конечной продукции.