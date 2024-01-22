В Свердловской области число самозанятых в 2023 году выросло почти в 1,5 раза

Число субъектов МСП за год выросло более чем на 7 тыс.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Число самозанятых в Свердловской области в 2023 году выросло на 44% - до 264 тыс. Об этом сообщил журналистам министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков.

"По итогам года 208 426 субъектов малого и среднего предпринимательства у нас зафиксировано в Свердловской области и 264 724 плательщика налога на профессиональный доход, иными словами - самозанятых граждан, которые показали взрывной рост более 44%", - сказал Третьяков.

Число субъектов МСП за год выросло более чем на 7 тыс. По словам министра, на увеличение показателей повлиял существующий в регионе комплект мер господдержки малого бизнеса.

По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, в 2023 году через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) на финансовую поддержку бизнеса была направлена беспрецедентная сумма - 18,4 млрд рублей в виде займов и поручительств. В 2022 году показатель составлял 7,4 млрд рублей. Директор СОФПП Валерий Пиличев добавил, что в 2023 году фонд побил собственный рекорд, выдав бизнесу поручительства на сумму 16,2 млрд рублей. "Это позволило предпринимателям привлечь в банках свыше 35,6 млрд рублей кредитов и гарантий. Прирост гарантийной поддержки составил 189%", - сказал Пиличев.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года СОФПП снизил ставку по займам для всех самозанятых региона вдвое - до 1/2 ключевой ставки Центробанка. Как сообщили журналистам в фонде, в 2024 году все программы займов и поручительств будут сохранены.