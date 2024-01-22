В Приамурье в 2023 году добыли почти на 18,5% больше угля, чем в 2022-м

Рост произошел за счет наращивания мощностей двух крупных углепромышленников

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 января. /ТАСС/. Добыча угля в 2023 году в Амурской области составила 4,5 млн тонн, что почти на 18,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Рост произошел за счет наращивания мощностей двух крупных углепромышленников, сообщили ТАСС в региональном Минприроды.

"В 2023 году в Приамурье добыли 4,5 млн тонн угля. В прошлом году было добыто 3,8 млн тонн угля. Рост обусловлен за счет наращивания мощностей двух крупных углепромышленников", - сказал собеседник агентства.

По информации ведомства, лидером производства стало предприятие "Амурский уголь", эксплуатирующее в регионе разрезы Ерковецкий в Октябрьском районе и Северо-Восточный в Райчихинске. Добыто 2,9 млн тонн топлива. Для компенсации сокращения добычи на Райчихинском месторождении из-за истощения его запасов "Амурский уголь" разработал комплекс мероприятий по увеличению добычи на Ерковецком месторождении, где запасов хватит более чем на 100 лет. Еще одно предприятие "Огоджинская угольная компания", работающая в Селемджинском районе, обеспечила добычу 1,4 млн тонн каменного угля. Это почти в три раза больше, чем в 2022 году.

Помимо этих компаний, в Приамурье работает еще несколько организаций, чьи объемы добычи лежат в пределах 5-70 тыс. тонн топлива в год. Они суммарно производят около 200 тыс. тонн угля ежегодно.

В планах на ближайшие несколько лет - наращивание объемов добычи на Огоджинском месторождении. В конце прошлого года специалисты приступили к работе над проектом его развития, началось строительство железнодорожной ветки Огоджа - Февральск. Этот проект позволит постепенно наращивать добычу каменного угля и к 2029 году выйти на уровень 17-18 млн тонн в год. Также планируется открыть 4 тыс. новых рабочих мест.