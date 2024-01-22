В Туве снизился уровень безработицы на 4,9 п. п. с начала 2023 года

В регионе численность трудоустроенных в 2023 году с участием центров занятости населения составила 10,2 тыс. из 14,6 тыс. обратившихся

ТАСС, 22 января. Уровень безработицы в Республике Тыва составляет 4,6%, что выше среднероссийского показателя. При этом в регионе наблюдается положительная динамика - с начала 2023 года снижение безработицы составило 4,9 процентных пункта, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Уровень безработицы в Республике Тыва по методологии Международной организации труда составляет 4,6%, что превышает среднероссийский показатель. При этом в регионе наблюдается положительная динамика - с начала 2023 года снижение безработицы составило 4,9 процентных пункта", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе численность трудоустроенных в 2023 году с участием центров занятости населения составила 10,2 тыс. из 14,6 тыс. обратившихся. Также профессиональное обучение по предложению центров занятости прошли 1 142 человека, из них трудоустроены 849.

По данным аппарата Голиковой, в регионе численность самозанятых, уплачивающих налог на профессиональный доход, по состоянию на 1 января 2024 года увеличилась до 16,5 тыс. Из них не заявляют доход или заявляют доход ниже минимального размера оплаты труда 15,7 тыс. человек, или 94,9%.

Отмечается, что в Республике Тыва отмечается низкий уровень целевого набора учащихся по программам среднего профессионального образования (СПО). В 2023/2024 учебном году договор целевого обучения заключили 53 человека, или 0,5% от общей численности учащихся.

"Одновременно 91% выпускников 2023 года и 89% выпускников 2022 года от общего количества официально работающих, получивших высшее образование в регионе, остались работать в Республике Тыва. По итогам заседания правительству Республики Тыва было поручено провести структурный анализ ситуации на рынке труда региона, на основе которого разработать дорожную карту, предусматривающую до 2030 года конкретные меры с целевыми показателями по снижению уровня напряженности на региональном рынке труда и уровня безработицы", - заключили в сообщении.