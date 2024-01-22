Налоговые доходы Архангельской области за год выросли на 5,4%

Показатель составил 102,9 млрд рублей, сообщили в администрации региона

АРХАНГЕЛЬСК, 22 января. /ТАСС/. Налоговые доходы Архангельской области в 2023 году составили 102,9 млрд рублей, что на 5,4% больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации региона. Доходы выросли за счет платежей на добычу природных ресурсов, доходы физических лиц и акцизы.

"По итогам 2023 года в консолидированный бюджет Архангельской области поступило 102,9 млрд рублей, что на 5,4%, или на 5,2 млрд рублей больше, чем годом ранее, - указано в сообщении. - Положительную динамику показали основные налоги - это добыча природных ресурсов, доходы физических лиц и акцизы. Малый бизнес также показал рост прибыльности: увеличились поступления по налогу на собственный доход и налогу на имущество".

Налоговые доходы областного бюджета выросли до 85 млрд рублей, а местных - до 17,8 млрд рублей. Одним из основных бюджетообразующих источников является налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Поступления по этому налогу увеличились на 10% и достигли 40,7 млрд рублей, в том числе в результате роста в регионе фонда оплаты труда.

Наибольший вклад в наполнение бюджета в 2023 году внесли предприниматели и организации, которые работают в сфере добычи полезных ископаемых, транспорта, производства целлюлозы, а также судостроения и торговли.