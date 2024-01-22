Совкомбанк утвердил стратегию устойчивого развития до 2026 года

Приоритетами стратегии стали соцпроекты для общества и забота о сотрудниках группы

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Наблюдательный совет Совкомбанка утвердил стратегию социальных инвестиций и устойчивого развития до 2026 года, сообщается в материалах банка.

"Совкомбанк утвердил стратегию социальных инвестиций и устойчивого развития до 2026 года. Приоритеты стратегии - социальные проекты для общества и забота о сотрудниках группы", - говорится в сообщении.

Пресс-служба банка отмечает, что Совкомбанк - один из самых активных участников Финансовой инициативы ООН по окружающей среде (UNEP FI), что позволяет ему применять лучшие мировые ESG-практики в России.

Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах. До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях.