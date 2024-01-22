Кабмин ФРГ разблокировал финансирование проектов по защите климата и зеленой энергетике

Согласно пресс-релизу ведомства, всего будут возобновлены расходы по 14 программам

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Министерство экономики ФРГ отменило мораторий на финансирование Фонда климата и трансформации, который из-за бюджетного кризиса действовал с 1 декабря 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Всего будут возобновлены расходы по 14 программам, среди которых - декарбонизация промышленности, расширение электросетей, ремонт тепловых трасс, сотрудничество с Францией по вопросам использования водорода.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Правительству пришлось изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.