22 января, 16:11
Военная операция на Украине

На Украине сообщили, что в 2024 году получат от Бельгии военную помощь на €611 млн

Министр обороны страны Рустем Умеров отметил, что Брюссель имеет "долгосрочные обязательства" перед Киевом в деле модернизации украинских вооруженных сил

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Киев получит в этом году от Брюсселя военную помощь на сумму €611 млн. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора со своей бельгийской коллегой Людивин Дедондер.

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"Провел продуктивный телефонный разговор с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер <…>. Бельгия предоставит военную помощь в размере €611 млн в этом году", - написал он в X.

Кроме того, Умеров подчеркнул, что Бельгия имеет "долгосрочные обязательства" перед Украиной в деле модернизации украинских вооруженных сил. Стороны также обсудили ход боевых действий и дальнейшие перспективы сотрудничества двух стран в оборонной сфере.

С начала специальной военной операции страны Запада нарастили поставки вооружения Украине, которые сейчас исчисляются миллиардами долларов, и заявляют о новых программах военной помощи. Украинские власти неоднократно отмечали, что могут покрывать только военные расходы бюджета без помощи западных партнеров. 

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