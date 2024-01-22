Во Франции намерены урегулировать конфликт с аграриями при помощи диалога

Фермеры недовольны падением доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Власти Франции намерены решить конфликт с аграриями посредством диалога. С таким обещанием выступил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

Заявление главы МВД последовало на фоне продолжающейся блокады автострады фермерами. Аграрии недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Они также добиваются упрощения бюрократических процедур. Блокаду автодорог в центре страны дополнили своими действиями фермеры на юго-западе Франции, которые при помощи тракторов перекрыли подступы к Перпиньяну - главному городу департамента Восточные Пиренеи. В частности, было прервано движение на важной магистрали А9.

Дарманен заявил, что с пониманием относится к трудностям фермеров, и пообещал, что "полиция и жандармерия не станут вмешиваться до тех пор, пока участники акций будут воздерживаться от актов вандализма". Одновременно министр потребовал от забастовщиков "не допускать нарушений действующего законодательства".

Согласно данным телевизионных аналитиков, Франция к 2030 году столкнется с острой нехваткой фермеров из-за ухода на пенсию половины аграриев. При этом не менее 20 тыс. фермеров прекратили свою деятельность за последние 10 лет, тогда как им на замену пришли только 14 тыс. Канал отметил, что средний возраст сельскохозяйственных работников превышает 50 лет, а заменить их некому, поскольку лишь 1% аграриев моложе 25 лет.

Как ожидается, премьер-министр Франции Габриэль Атталь в ближайшее время проведет встречу с представителями профцентров аграриев.