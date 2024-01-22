Замминистра финансов США обсудил в ФРГ санкционное давление на Россию

В американском Минфине отметили, что Адевале Адейемо также обсудил введенные Вашингтоном меры против сухогрузов и нефтеналивных танкеров за якобы имеющиеся нарушения, связанные с введенным Западом потолком цен на российскую нефть

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо обсудил санкционное давление на РФ с представителями властей ФРГ и финансового сектора. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минфина.

Как следует из документа, Адейемо 18-20 января посетил Берлин и Франкфурт. Во время поездки он обсудил сотрудничество США и ФРГ по вопросам, касающимся национальной безопасности. В частности, он затронул темы "противодействия попыткам обхода санкций против РФ, защиты цепочек поставок и обеспечения энергетической безопасности".

В Минфине США подчеркнули, что Адейемо, помимо прочего, обсудил введенные Вашингтоном меры против сухогрузов и нефтеналивных танкеров за якобы имеющиеся нарушения, связанные с введенным Западом потолком цен на российскую нефть. Кроме того, он затронул принятые администрацией президента США Джо Байдена меры по противодействию финансовым структурам, якобы связанным с поставками для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Ранее президент США подписал указ, направленный на ужесточение санкций против России и предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах ОПК РФ. Минфин США позднее опубликовал разъяснительные материалы относительно этого. Кроме того, американское финансовое ведомство заявило, что вводит запрет на импорт российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их переработке.