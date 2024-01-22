Крупнейший бразильский экспортер руды изучает перспективы судоходства в Красном море

Vale S.A. также ведет постоянный мониторинг ситуации с безопасностью судоходства в этом море

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 января. /ТАСС/. Крупнейший бразильский производитель и экспортер железной руды Vale S.A. ведет постоянный мониторинг ситуации с безопасностью судоходства в Красном море. Об этом ТАСС сообщили в службе общественных связей компании.

"Vale осуществляет постоянный мониторинг ситуации в Красном море на случай возникновения необходимости воспользоваться этим маршрутом", - заявили в компании.

Представитель службы общественных связей компании отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что необходимость навигации в Красном море может возникнуть в случае точечных разовых заказов, и ситуация в регионе в целом пока не оказала существенного влияния на логистику компании.

"Навигация через Красное море не является центральным маршрутом для компании", - пояснил собеседник агентства.

Компания Vale S.A. - ведущий бразильский экспортер железной руды, третьего по объемам продаж вида экспорта Бразилии после сои и нефти. Основным рынком сбыта для компании является Китай, который занимает ведущее место среди покупателей бразильской руды на внешних рынках с 2006 года. На него приходится более половины всего экспорта бразильской руды. Vale располагает собственным флотом сухогрузов для доставки продукции заказчикам.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.