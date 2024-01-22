Кабмин распорядился провести конкурс на строительство новой генерации до марта

Оно планируется на территории южных частей энергосистем Забайкальского края и Республики Бурятия, а также в Иркутской области

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Правительство распорядилось провести до 1 марта 2024 года конкурсный отбор на строительство новой генерации на территории южных частей энергосистем Забайкальского края и Республики Бурятия, а также в Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Провести до 1 марта 2024 года долгосрочный конкурентный отбор мощности генерирующих объектов, подлежащих строительству", - следует из документа.

Согласно утвержденным техническим требованиям, объем установленной мощности генерирующих объектов, подлежащих строительству, на территории южных частей энергосистем Забайкальского края и Республики Бурятия, а также на территории Зиминского и Иркутско-Черемховского энергорайонов энергосистемы Иркутской области, который требуется отобрать по результатам конкурентного отбора мощности, составляет 1 225 МВт. В том числе не менее 460 МВт и не более 690 МВт на территории южных частей энергосистем Забайкальского края и Республики Бурятия, а также не менее 175 МВт и не более 480 МВт на территории южной части энергосистемы Забайкальского края и не более 103 МВт на территории Зиминского энергорайона Иркутской области.

Допускается поэтапный ввод в эксплуатацию генерирующих объектов. Также допускается как строительство отдельных энергоблоков на существующих тепловых электростанциях, так и новых электростанций. Дата начала поставки мощности генерирующих объектов - 31 декабря 2028 года.

Установленная мощность каждого подлежащего строительству энергоблока в составе генерирующего объекта должна составлять не менее 25 МВт и не более 330 МВт, уточняется в распоряжении.

Согласно утвержденным экономическим параметрам, базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала составляет 12%.