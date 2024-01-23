Филиппины выразили готовность содействовать компаниям из РФ в локализации производства

Торгпред России в Маниле Артем Цинамдзгвришвили уточнил, что речь идет, в частности, об экспортных товарах и технологиях РФ

БАНГКОК, 23 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Филиппинская сторона готова оказывать содействие российским компаниям в локализации производства в свободных экономических зонах (СЭЗ) провинции Батаан. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил торгпред РФ на Филиппинах Артем Цинамдзгвришвили по итогам встречи представителей российского Агентства стратегических инициатив и руководства Центра государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций провинции Батаан.

"Речь шла о российских экспортных товарах и технологиях, различных российских технологических решениях, включая программное обеспечение для госорганов и других организаций в различных областях, таких как здравоохранение, или, например, системы бронирования, применяемые в туристическом секторе, который является одним из локомотивов филиппинской экономики. В локализации [производства] филиппинцы очень заинтересованы в своих свободных экономических зонах (СЭЗ) в Батаане, причем готовы принимать и оказывать содействие российским компаниям из любых секторов, включая ИТ и финтех", - сказал он.

Провинция Батаан находится в составе региона Центральный Лусон, один из ключевых промышленных центров Филиппин, где в том числе расположен единственный в стране НПЗ Petron. Регион также обладает двумя свободными портовыми зонами.