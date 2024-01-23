В России розничные продажи коньяка в 2023 году выросли на 9,4%

Они составили 13,9 млн дал

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Розничные продажи коньяка в России в 2023 году выросли на 9,4% по сравнению с 2022 годом, до 13,9 млн дал, в то время как продажи водки снизились на 0,8% - до 75,6 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи алкогольной продукции (за исключением алкогольной продукции, реализуемой предприятиями общественного питания, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России в 2023 году выросли на 4,1% - до 229,5 млн дал. Продажи спиртных напитков с крепостью выше 9% также увеличились на 2,8% - до 116,3 млн дал, в том числе ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% - на 20,8%, до 13,98 млн дал. Продажи ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% снизились на 88% - до 199,9 тыс. дал.

По данным службы, розничные продажи слабоалкогольных напитков в 2023 году выросли на 14,5% - до 18,4 млн дал.

Продажи виноградных вин в 2023 году увеличились на 5,8%, до 56,5 млн дал, игристых вин - на 8,3%, до 21,7 млн дал, ликерных вин - на 58,8%, до 1,2 млн дал, плодовой продукции - на 25,6%, до 12,7 млн дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом - на 25,1%, до 1,9 млн дал.

При этом продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта снизились на 82,6%, до 889,6 тыс. дал.