Politico: в ЕС не видят доступных крупных целей для введения антироссийских санкций

Евросоюз все еще остается "денежной дойной коровой" для РФ, которая сохраняет статус крупного поставщика СПГ в регионе, пишет газета

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Евросоюз испытывает трудности с разработкой новых рестрикций против России, поскольку значимые цели для санкций закончились. Об этом сообщила европейская версия газеты Politico.

"Самая большая проблема состоит в том, что все большие категории (товаров, услуг и т. п. - прим. ТАСС) уже находятся под санкциями, а те, что остались, недоступны, например атомная энергетика или сжиженный природный газ (СПГ)", - сказал изданию источник из дипкорпуса стран ЕС.

Газета считает, что сообщество все еще остается "денежной дойной коровой" для России, которая сохраняет статус крупного поставщика СПГ в регионе. В прошлом году некоторые страны ЕС даже существенно нарастили поставки данного вида топлива из РФ. Кроме того, российская госкорпорация "Росатом" имеет несколько крупных контрактов на строительство и обслуживание атомных электростанций в Восточной Европе, страны которой выступают против введения ограничений в этой отрасли.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ. По информации агентства, возможные санкции, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января в ходе встречи послов стран блока. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом санкций со стороны РФ. Впоследствии представитель ЕС подтвердил журналистам в Брюсселе, что сообщество намерено ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.