Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

Индекс Мосбиржи вырос на 0,13%, РТС - на 0,27%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,13%, до 3 176,19 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 139,97 пункта (+0,27%).

К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 177,78 пункта (+0,18%), а индекс РТС достиг 1 140,83 пункта (+0,34%).

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 87,73 рубля (-0,08%), евро находился на уровне 95,84 рубля (+0,03%). Курс юаня равнялся 12,211 рубля (+0,17%).