"Ъ": Минфин работает над возможностью увеличения НДПИ на уголь

По данным издания, это сменит курсовую экспортную пошлину, которая была отменена в 2023 году

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министерство финансов РФ рассматривает возможность компенсации выпадающих доходов бюджета за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь. Об этом "Коммерсанту" сообщили несколько источников в отрасли, в Минфине РФ эту информацию подтвердили.

"Действительно, Минфин работает над этим. Выпадающие доходы бюджета должны быть компенсированы через НДПИ", - сообщили газете в пресс-службе министерства.

Как пишет "Коммерсантъ", увеличение НДПИ сменит курсовую экспортную пошлину, которая была отменена в 2023 году. О том, насколько будет повышен НДПИ и как именно, не сообщается. В угольных компаниях газете не предоставили комментариев.

ТАСС направил запрос в Минфин РФ.

В октябре 2023 года в интервью газете "Ведомости" замглавы Минфина Алексей Сазанов заявлял, что вопрос повышения НДПИ для угольщиков не стоит в повестке.