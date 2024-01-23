Улан-Баторская железная дорога за год увеличила на четверть поставки нефтепродуктов из РФ

Это на 25% больше, чем в 2022 году

УЛАН-БАТОР, 23 января. /ТАСС/. Государственное российско-монгольское предприятие "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД) импортировало в 2023 году из России 1,95 млн тонн нефтепродуктов, что на 25% больше, чем в 2022 году. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе УБЖД.

"Наше акционерное общество увеличило импорт нефтепродуктов как важнейшего стратегического сырья Монголии. За 2023 год УБЖД ввезло из РФ 1,95 млн тонн бензина и дизельного топлива, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Рост импорта нефтепродуктов из КНР составил 40%, или 109 326 тонн нефтепродуктов", - привела данные пресс-служба УБЖД.

По ее информации, в 2023 году всеми видами транспорта в Монголии было перевезено 105 млн тонн грузов. Более трети из них - 32,4 млн тонн - перевезла Улан-Баторская железная дорога.

"Это положительно сказывается на стабилизации роста цен. Еще один показатель социальной ответственности УБЖД в том, что предприятие является крупнейшим работодателем Монголии. В компании работают 16 тыс. сотрудников. И во время пандемии не был уволен ни один сотрудник", - отметили в УБЖД.