РФ и Мьянма развивают связи по линии ЦБ, туризма, фармакологии, энергетики и ТЭК

В торгпредстве России в Мьянме отметили, что также тестируются возможности взаимной интеграции национальных платежных систем

БАНГКОК, 23 января. /ТАСС/. Сотрудничество России и Мьянмы активно развивается по линии центробанков, туризма, фармакологии, энергетики и ТЭК. Об этом в Telegram-канале сообщило торгпредство РФ в Мьянме по итогам встречи российской части межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству с Мьянмой, которое возглавил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Встреча прошла в преддверии 4-й сессии двусторонней МПК, которая состоится 27 января на полях международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. По итогам заседания российской части отмечена "высокая динамика контактов по линии центробанков". "Расширяется двусторонняя корреспондентская сеть. Тестируются возможности взаимной интеграции национальных платежных систем", - отметили в торгпредстве.

"Для расширения турпотока разрабатывается межправительственное соглашение об отмене визовых требований. Также будут оптимизированы стыковочные рейсы между Россией и Мьянмой через третьи страны", - говорится в сообщении.

Участники дискуссии обратили внимание на выход в декабре 2023 года на рынок фармпрепаратов Мьянмы компании "Фармасинтез", которая "отправила в Мьянму тестовую партию противоопухолевых препаратов". Российские участники МПК обратили внимание на "возможности для участия России в инфраструктурных проектах на территории создающейся особой экономической зоны (ОЭЗ) "Давей" на юго-востоке Мьянмы, а также в проектах по электрификации и сооружению электростанций". "От себя отметим, что из поля зрения не стоит исключать нефтегазовые проекты. Строительство НПЗ в ОЭЗ "Давей" - это не только возможность для локальных поставок продуктов нефтепереработки, но и колоссальный экспортный потенциал на пространстве всего сообщества АСЕАН", - подчеркнули в российском торгпредстве.

Помимо назначенной на 27 января сессии МПК, на ВДНХ запланирован российско-мьянманский бизнес-форум с прицелом на наращивание взаимной торговли продовольствием, информационно-коммуникационными технологиями, развитие туризма и образования.