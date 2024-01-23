Проблему денежных переводов из России в Турцию решили для некоторых секторов

По данным Ekonomim, средства начали поступать через банк Emlak Katilim

СТАМБУЛ, 23 января. /ТАСС/. Турецкие экспортеры готовой одежды, текстиля, обуви и продовольствия больше не испытывают проблем с банковскими переводами из РФ в Турцию. Средства начали поступать через банк Emlak Katilim, сообщает газета Ekonomim.

По ее данным, Министерство торговли Турции, подключившееся к обсуждению вопроса, сейчас ведет переговоры о решении проблем с переводами для компаний автомобильного и машиностроительного секторов.

Ekonomim сообщила 15 января, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой отказа банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров. Отмечалось, что проблема начала принимать серьезный характер с декабря 2023 года. Тогда многие экспортеры стали жаловаться, что не могут получать платежи в турецких лирах и рублях из России: такие переводы либо отправлялись некоторыми частными банками обратно напрямую, либо отклонялись на начальном этапе совершения операции якобы в связи с тем, что оплата производится за санкционную продукцию. По данным газеты, подобные денежные переводы почти прекратились с 1 января.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил 17 января, что посольство и торгпредство проводят интенсивные контакты с турецкими властями в связи с отказом некоторых турецких банков осуществлять платежи российских хозяйствующих субъектов. По его словам, некоторые банки прямо ссылаются на западные санкции, решение об ужесточении которых было принято в конце декабря 2023 года. Дипломат выразил надежду, что в результате предпринимаемых усилий получится найти решение, которое удовлетворяло бы и турецких экспортеров, продающих товары, не подпадающие под санкции, и их российских партнеров.