Ростехнадзор отметил снижение числа аварий в 2023 году на поднадзорных объектах

Ростехнадзор осуществляет надзор за более чем 180 тыс. опасными производственными объектами, свыше 20 тыс. гидротехническими сооружениями и более 1 млн объектами электроэнергетики

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Количество аварий и несчастных случаев на поднадзорных промышленных объектах Ростехнадзора в России в 2023 году снизилось, сообщил глава службы Александр Трембицкий в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Главная задача для нас - это снижение аварийности и травматизма. И, должен сказать, что в 2023 году в среднем по отраслям количество аварий, несчастных случаев было снижено", - сказал он.

"В связи с введенным мораторием на осуществление контрольно-надзорной деятельности в 2023 году мы сократили на 50% контрольно-надзорные мероприятия. Но увеличили на 6% мероприятия по надзору на объектах чрезвычайно высокого класса опасности, где у нас организован постоянный надзор", - отметил Трембицкий.

Ростехнадзор осуществляет надзор за более чем 180 тыс. опасными производственными объектами, более 20 тыс. гидротехническими сооружениями, более 1 млн объектами электроэнергетики. Также служба осуществляем контрольно-надзорные функции на объектах использования атомной энергии.