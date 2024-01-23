ЕЭК повысила пошлину на бесшовные трубы из нержавейки из КНР

Коллегия Евразийской экономической комиссии также продлила действие антидемпинговой пошлины на пять лет

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали, происходящих из КНР и Малайзии, по 22 января 2029 года включительно и увеличила ее ставку до 29,39% с предыдущих 19,15%. Об этом говорится в пресс-релизе ЕЭК.

"Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого департаментом защиты внутреннего рынка 6 марта 2023 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления АО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод", ООО "ТМК-ИНОКС" и ООО "Киберсталь", поддержанного ООО "Казанский трубопрокатный завод", - сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он также отметил, что проведенное антидемпинговое расследование показало наличие изменившихся обстоятельств, выражающихся в росте стоимости сырья для производства труб на рынке Китая большими темпами, чем цены импорта готовых труб из КНР в ЕАЭС в результате чего было произведено соответствующее увеличение размера антидемпинговой пошлины.

Антидемпинговая пошлина в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали из КНР установлена в 2013 году в размере 19,15% от таможенной стоимости. В 2017 году действие меры распространено на Малайзию, в 2018 году продлено еще на пять лет, а в сентябре 2023 года - на время повторного расследования до 5 марта 2024 года.