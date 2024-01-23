Болгария выступила за введение квот на импорт украинского зерна в ЕС

Увеличение экспорта из Украины вызывает серьезное беспокойство у производителей, поскольку они не в состоянии конкурировать с ценами на украинскую продукцию, отметили в Минсельхозе страны

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Правительство Болгарии настаивает на введении квот и таможенных пошлин на импорт украинского зерна в Евросоюз, поскольку отсутствие ограничений негативно влияет на деятельность европейских фермеров. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на Минсельхоз республики.

По информации издания, власти Болгарии предложили Европейской комиссии (ЕК) установить квоты на беспошлинный ввоз украинской продукции, а в случае превышения установленных объемов уплачивать пошлины на нее. Министерство в ответ на запрос портала признало, что его специалисты не проводили анализ того, как введение тарифных квот и пошлин повлияет на болгарское производство, в частности масла. Кроме того, у Софии нет четкого представления о том, приведет ли введение пошли к росту инфляции в стране, указывает портал.

"Увеличение экспорта из Украины вызывает серьезное беспокойство у производителей, поскольку они не в состоянии конкурировать с ценами на украинскую продукцию", - говорится в заявлении Минсельхоза Болгарии, полученном порталом. В ведомстве добавили, что сложившаяся ситуация может привести к сокращению местного производства, что "в долгосрочной перспективе может нарушить продовольственную безопасность страны".

Ранее министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии отправили письмо в Еврокомиссию и потребовали восстановить таможенные пошлины на сельхозпродукцию с Украины и обязать украинских сельхозпроизводителей придерживаться стандартов, принятых на рынке Евросоюза. По словам главы Минсельхоза Венгрии Иштвана Надя, с тех пор, как в 2022 году ЕС отменил таможенные пошлины и квоты на поставки аграрных товаров с Украины, фермеры в странах Центральной Европы понесли значительные потери.

Осенью 2023 года страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Правительство Венгрии в одностороннем порядке оставило в силе эмбарго и распространило его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.