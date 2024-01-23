Более 100 тыс. тонн фальсифицированной молочки вывели из оборота в 2023 году

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев отметил, что в 2023 году выявлено почти 2 тыс. переработчиков, производивших молочную продукцию из неподтвержденного сырья

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Около 104 тыс. тонн фальсифицированной молочной продукции было выведено из оборота в России в 2023 году. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе XV съезда Национального союза производителей молока.

"Очень важно не снижать качество нашей продукции. Это залог того, что наши иностранные партнеры будут наращивать объемы закупки наших молочных товаров, которые всегда славились хорошим качеством. Говоря о качестве, я подчеркну работу нашей системы "Меркурий". В рамках работы этой системы в 2023 году из оборота было выведено 104 тыс. тонн фальсифицированной молочной продукции", - сказал он.

Патрушев добавил, что в 2023 году выявлено почти 2 тыс. переработчиков, производивших молочную продукцию из неподтвержденного сырья.

"Когда начинал работать "Меркурий", выявлялись предприятия, которых по сути дело вообще не было, предприятия-фантомы, которые изготавливали продукцию неизвестно из чего и неизвестно где. Сейчас, насколько я понимаю, таких примеров практически нет. Конечно, то, что у нас есть эта информационная система, это большое благо и для нас, и для производителей, которые качественно относятся к тому, что они делают", - отметил глава Минсельхоза.