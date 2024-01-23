Первая тестовая партия СПГ прибыла на новый терминал в греческом Александруполисе

В начале марта проект может быть готов к коммерческой эксплуатации, передает Energypress

АФИНЫ, 23 января. /ТАСС/. Первая тестовая партия сжиженного природного газа (СПГ) прибыла на новый плавучий терминал в порту Александруполис на севере Греции, коммерческое использование станции хранения и регазификации СПГ (FSRU) начнется в марте. Об этом сообщил греческий портал Energypress.

По его данным, первая тестовая партия СПГ прибыла на терминал Александруполиса 20 января. Целью испытаний является заполнение топливом трубопровода длиной 28 км, соединяющего терминал с Национальной газовой системой Греции, чтобы определить, работают ли все системы правильно, и провести необходимую отладку. Планируется, что проект будет готов к коммерческой эксплуатации через шесть-семь недель, примерно в первой декаде марта.

В греческую газовую систему будет ежегодно поставляться около 45 000 МВтч природного газа, что соответствует 1,5 млрд куб. м газа в год (27% от общей годовой мощности газификации станции). Оставшиеся 4 млрд куб. м будут направлены в газопровод IGB (межсистемный газопровод между Греций и Болгарией, Interconnector Greece - Bulgaria). Портал отмечает, что 80% мощностей терминала уже зарезервировано на долгосрочной основе 13 компаниями и есть большой интерес со стороны других фирм к остатку мощностей.

Строительство терминала СПГ в Александруполисе началось 3 мая 2022 года. Он будет состоять из плавучей регазификационной установки с емкостью хранения 155-170 тыс. куб. м и максимальной мощностью регазификации в размере 22,7 млн куб. м в сутки, а также системы трубопроводов общей протяженностью 28 км (24 км подводной части и 4 км сухопутной). Мощность терминала составит 5,5 млрд куб. м природного газа в год. Стоимость инвестиций в проект оценивается в 370 млн евро.

Терминал в Александруполисе связан с уже начавшим функционировать газопроводом IGB, который соединен с Трансадриатическим газопроводом и греческой Национальной газовой системой. По IGB с октября 2022 года идет природный газ из Греции в Болгарию, а оттуда его планируется доставлять в Венгрию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, а также на Украину. Общая протяженность IGB на болгарской территории составляет 140 км, он рассчитан на 3 млрд куб. м газа в год с последующим расширением до 5,5 млрд куб. м.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в декабре 2023 года заявил, что первая инфраструктура нового плавучего терминала СПГ в Александруполисе уже готова. Сейчас функционирует один такой терминал на островке Ревитуса близ Афин, где недавно было введено в строй плавучее хранилище СПГ, увеличивающее его мощность примерно на 65%. Регулирующий орган Греции в области энергетики также дал разрешение греческой газовой компании Gastrade на строительство плавучей установки для хранения и регазификации в греческой области Фракия. По заявлению Минэнерго, планируется также строительство такой установки близ города Коринф.