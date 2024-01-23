В Калужской области объем производства фармпродукции вырос в 15 раз за 10 лет

Он составляет 75 млрд рублей

ТАСС, 23 января. Объем фармацевтического производства в Калужской области вырос за последние 10 лет в 15 раз - с 5 млрд до 75 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"За 10 лет в 15 раз вырос объем фармпродукции - с 5 до 75 млрд рублей", - сообщил глава региона.

По его словам, за последние 10 лет в регионе построен один из крупнейших фармацевтических кластеров, он объединяет около 70 предприятий по производству и исследованиям. В настоящее время на территории области производится более 240 наименований готовых лекарственных средств.

В планах - строительство еще одной, третьей, особой экономической зоны фармацевтической направленности. "Популярность этого направления (фармацевтического - прим. ТАСС) высока, мы обратились к правительству РФ с предложением создать еще одну площадку особой экономической зоны. <…> Такое решение согласовано со всеми министерствами. Я думаю, что в ближайшее время мы начнем стройку", - отметил губернатор.

Ранее на Международной выставке-форуме "Россия" глава региона заявлял об открытии в 2025 году в Калуге крупнейшего завода в Европе и единственного в РФ по производству радиофармпрепаратов, который на 100% закроет потребности РФ в этих лекарствах.