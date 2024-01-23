"Эконива" открыла представительство в Китае

Холдинг начал поставки молочной продукции в КНР летом 2020 года

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Крупнейший молочный холдинг России "Эконива" открыл официальное представительство в городе Сиань, сообщила пресс-служба группы компаний.

"Эконива" объявляет об открытии официального представительства - торгового дома Ekoniva (Xi'an) Dairy Co. в китайском городе Сиань. Его главные функции - осуществление коммерческой деятельности, направленной на увеличение объемов экспорта молочной продукции в КНР, повышение узнаваемости бренда "Эконива" и расширение ассортимента поставляемой продукции", - говорится в сообщении.

Офис в Сиане уже начал работу. Как уточнили в "Экониве", через собственное представительство компания сможет активнее вести переговоры и заключать контракты на поставку молочной продукции, минуя посредников. Также благодаря появлению торгового дома "Эконива" намерена расширять участие в различных отраслевых выставках и мероприятиях в Китае.

"Эконива" начала поставки молочной продукции в Китай летом 2020 года. Общий объем экспорта компании в Китай составляет около 1 400 т, из них более 400 т было отправлено в течение 2023 года. Доставка продукции осуществляется морским путем и автотранспортом.

Открытие представительства в Сиане дает возможность также использовать железнодорожный транспорт. Это позволит сэкономить время, ресурсы и расширить ассортимент поставляемой продукции, в том числе начать поставки молочных товаров с коротким сроком хранения. Первая отправка по железной дороге запланирована на конец января 2024 года, рассказали в компании.

О компании

Группа компаний "Эконива" - вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное - молочное - подразделение группы объединяет 40 животноводческих комплексов, в прошлом году на предприятиях компании произведено порядка 1,26 млн т сырого молока.

Предприятия ГК "Эконива" также занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством.