Минсельхоз призвал не допустить роста цен на молочную продукцию

Иначе это приведет к необходимости "непопулярных решений" для остановки этого процесса, пояснил министр Николай Патрушев

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Минсельхоз России призвал не допустить роста цен на молочную продукцию, будет принимать меры, чтобы сохранить доступность этой продукции для населения. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе XV съезда Национального союза производителей молока.

"Безусловно, мы ориентируемся на необходимость сохранения стабильности на внутреннем рынке без каких бы то ни было резких колебаний. Поэтому все должны, уважаемые коллеги, понимать, что в случае необходимости, если у нас цены будут разгоняться, у нас есть все необходимые рычаги регулирования, чтобы не допустить этот процесс. Поэтому смотрите тоже, пожалуйста, чтобы цены резко не поднимались. Иначе это приведет к тому, что мы будем вынуждены предпринимать непопулярные решения, чтобы остановить этот процесс", - сказал Патрушев.

Он отметил, что основным приоритетом является доступность молочной продукции для населения. "Поэтому мы будем делать все шаги для того, чтобы молочная продукция всегда оставалась доступной", - сказал Патрушев.

Министр также напомнил проблему с затовариванием рынка молока в 2023 году, которая негативно влияла на цены в сторону снижения. "Тогда для поддержки бизнеса мы расширили возможности экспорта за счет 100% компенсации затрат на транспортировки отдельных продуктов переработки молока. В результате внешние поставки сухого молока выросли в 6 раз по сравнению в 2022 годом, а поставки сыворотки выросли вдвое", - подчеркнул министр.

"Это позволило нам снять с внутреннего рынка определенные излишки, тем самым скорректировать стоимость нашей продукции", - добавил Патрушев.