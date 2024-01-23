Путин: АЭС "Эд-Дабаа" в Египте возводят с соблюдением всех экологических требований

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Выработка электроэнергии на АЭС "Эд-Дабаа", которая сейчас строится в Египте Росатомом, поможет улучшить экологию в этой стране благодаря отсутствию выбросов. При этом сама станция возводится с учетом строгих стандартов безопасности и природоохранных требований, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В отличие от угольных и газовых электростанций, АЭС не будет выбрасывать в атмосферу диоксид углерода, что, безусловно, благотворно скажется на окружающей среде и здоровье людей", - сказал он, выступая на церемонии начала заливки первого бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эд-Дабаа".

Путин указал, что Росатом - признанный лидер в области мирового атома - использует при возведении станции наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии. "При этом строго соблюдаются российские стандарты безопасности, все нормы и правила МАГАТЭ, самые жесткие природоохранные требования", - добавил он.

Президент напомнил, что Росатом возводит в Египте сразу четыре энергоблока АЭС общей мощностью 4 800 мегаватт. Энергоблоки на реакторах поколения 3+ ежегодно смогут производить до 37 млрд киловатт-часов электроэнергии, что будет обеспечивать порядка 10% энергопотребления страны.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.