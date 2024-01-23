В Argus считают, что нерентабельным установкам полиэтилена в Европе грозит закрытие

По словам руководителя отдела нефтехимии агентства Владимира Баранова, мировые мощности производства полиэтилена к 2032 году вырастут почти в 1,5 раза

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Мировые мощности производства полиэтилена к 2032 году вырастут почти в полтора раза, а нерентабельным установкам в Европе грозит закрытие. Об этом сообщил руководитель отдела нефтехимии агентства Argus Владимир Баранов в ходе выступления на выставке Ruplastica.

Согласно прогнозу Argus, "производство полиэтилена в мире сейчас едва превышает 100 млн тонн по году, но к 2032 году производство почти достигнет 150 млн тонн". Основным драйвером роста мощностей полиэтилена (оценивается в 5,8 млн тонн в год) станет Китай, на который придется около 43% новых производств. При этом к 2032 году средняя загрузка заводов не превысит 85%, а нерентабельные установки в Европе и АТР будут закрыты.

"Есть нерентабельные установки, маленькие, малоэффективные, и, конечно, их будут вытеснять, они не смогут конкурировать с более мощными современными заводами. Такие установки есть и в Европе, и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, и вот они окажутся под угрозой закрытия", - полагает Баранов.

В его презентации говорится, что самообеспеченность Китая в полиэтилене будет расти, но импорт в страну все равно сохранится. В Индии спрос также будет повышаться в условиях заметного развития инфраструктуры и темпов роста населения.

Что касается выпуска полипропилена, то в ближайшие 10 лет в мире будет открыто 95 новых заводов, большинство из которых будут запущены в Китае. При этом только две мощности будут запущены в США, так как локальный спрос на полипропилен растет медленно. В 2024 году только одна установка будет запущена в Европе, в Польше, отмечается в презентации.