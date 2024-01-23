Суд снова отказал Балтийскому заводу в иске к Wartsila о взыскании €7,6 млн

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области заново рассмотрел иск Балтийского завода (входит в ОСК) о взыскании с финской компании Wartsila Oyj Abp €7,6 млн платежей по гарантиям и повторно отказал истцу в удовлетворении требований.

"В удовлетворении исковых требований отказать", - сказала судья Ольга Сергеева, оглашая резолютивную часть решения. В полном объеме оно будет изготовлено в течение 10 рабочих дней и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Иск к "Вяртсиле" Балтийский завод подал еще в августе 2022 года. Предприятие просило взыскать с ответчика €7,6 млн по шести независимым гарантиям 2020-2021 годов в связи с тем, что финская сторона не исполнила обязательства по контрактам на поставку оборудования (дизель-генераторов и комплекта линии вала) для строящихся третьего и четвертого серийных атомных ледоколов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка". В мае 2023 года первая инстанция прекратила спор как не подлежащий рассмотрению в арбитражных судах РФ, поскольку в условиях стороны установили, что споры между ними будет разрешать Международная торговая палата Финляндии в Хельсинки. Кроме того, арбитраж не обнаружил тесной связи спора с территорией РФ. Как говорилось в определении той же судьи Сергеевой, исковые требования "вытекают из деятельности иностранной компании за рубежом", вред имуществу истца был причинен не в России, большинство доказательств по делу также расположено в иностранном государстве. При этом "Вяртсиля" сейчас не ведет в РФ какой-либо хозяйственной деятельности и не имеет здесь представительства.

В августе истцу удалось обжаловать это определение в апелляционной инстанции. Суд встал на сторону представителей Балтзавода, которые сообщили, что в марте 2022 года Совет ЕС распространил на предприятие санкционные меры, введенные в 2014 году в отношении России, ее граждан и юридических лиц из-за ситуации на Украине. Ограничения устанавливают запрет на удовлетворение в странах Евросоюза требований истца по любым договорам и сделкам, затронутым санкциями - в том числе требований по предоставленным финансовым гарантиям. Исходя из этого, петербургский завод посчитал рассмотрение и удовлетворение своих требований к "Вяртсиле" на территории Финляндии невозможным, а соглашение о передаче споров на рассмотрение в арбитраж в Хельсинки - неисполнимым.

В заседании 23 января присутствовал только представитель Балтзавода, он полностью поддержал заявленные требования и просил об удовлетворении иска в полном объеме.