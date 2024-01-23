Белоярская АЭС намерена достроить хранилище твердых радиоактивных отходов в 2028 году

Работы пройдут в рамках подготовки к выводу из эксплуатации первых энергоблоков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Белоярская АЭС в Свердловской области планирует в 2028 году завершить работы по сооружению хранилища твердых радиоактивных отходов, сообщили ТАСС в пресс-службе АЭС.

"Сооружение хранилища твердых радиоактивных отходов запланировано в рамках подготовки к выводу из эксплуатации первых энергоблоков Белоярской АЭС с реакторами АМБ-100 и АМБ-200, которые были окончательно остановлены еще в 80-х годах прошлого века. Потребность в хранилище возникнет при предстоящем демонтаже оборудования этих энергоблоков. В конце 2024 года планируется провести общественные обсуждения по материалам обоснования лицензии на размещение, сооружение и эксплуатацию этого объекта на площадке Белоярской АЭС. После получения лицензии будут выполняться работы по сооружению этого хранилища, которые планируется завершить в 2028 году", - приводят в пресс-службе слова директора Белоярской АЭС Ивана Сидорова.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 и №4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.