Суд оштрафовал more.tv за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ

Сумма штрафа составляет 500 тыс. рублей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv на 500 тыс. рублей за показ фильмов со сценами гомосексуальных отношений без маркировки "18+". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным ООО "М3" (учредитель more.tv) по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП (распространение среди несовершеннолетних в интернете информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) и назначил наказание в виде штрафа на сумму 500 тыс. рублей", - сказали в суде.

Причиной обращения в суд стал показ на сервисе more.tv кинокартин со сценами ЛГБТ без маркировки "18+". Правонарушение выявил Роскомнадзор и направил в суд соответствующий протокол. В суде не уточнили, какие именно фильмы вызвали претензии у регулятора.

В августе 2023 года Кунцевский суд Москвы оштрафовал more.tv на 2 млн рублей за аналогичное правонарушение. Тогда поводом стал показ фильмов "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник" без соответствующей возрастной маркировки.