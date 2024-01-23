В "Русале" пожаловались на то, что ЕС подталкивают к новым санкциям против алюминия из РФ

Американские и европейские конкуренты проигрывают российскому "зеленому" алюминию, рассказали в компании

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Конкуренты "Русала" подталкивают чиновников Евросоюза к новым санкциям против российского алюминия, чтобы получить монопольное положение на рынке за счет ограничения конкуренции. Об этом ТАСС сообщил источник в "Русале".

По словам собеседника агентства, американские и европейские конкуренты "Русала" проигрывают российскому "зеленому" алюминию.

"К новым санкциям против российского алюминия европейских чиновников активно подталкивают американские и европейские конкуренты "Русала", проигрывающие российскому "зеленому" алюминию и стремящиеся получить монопольное положение на рынке за счет ограничения конкуренции", - пояснил источник.

Ранее газета Politico сообщила, что российская алюминиевая продукция может быть включена в 13-й пакет санкций Евросоюза против РФ. По данным газеты, таким образом ЕС намерен ввести санкции против российской энергетики: стоимость электроэнергии составляет 40% производственных затрат при выплавке алюминия. Как сообщает промышленная ассоциация European Aluminium, предыдущие санкции ограничили импорт российского алюминия лишь на 15%. По словам одного из европейских дипломатов, страны ЕС вскоре приступят к обсуждению "дополнительных деталей, которые в итоге перерастут в предложение о полном запрете" на ввоз этого металла из РФ, передает издание.

Евросоюз намерен ввести новые санкции против России ко второй годовщине начала военной операции на Украине.