Макрон пообещал протестующим аграриям принять меры для решения проблем отрасли

Аграрии недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал протестующим фермерам принять меры для решения проблем сельскохозяйственной отрасли.

"Я дал распоряжение правительству выработать конкретные решения для преодоления трудностей, с которыми сталкиваются аграрии", - написал Макрон на своей странице в X.

Французские аграрии недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Они также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они при помощи тракторов блокируют автодороги. В частности, на юго-западе Франции фермеры перекрыли подступы к Перпиньяну - главному городу департамента Восточные Пиренеи, а также движение на важной магистрали A9. Блокирование дорог, которое проводят профцентры, сопровождается инцидентами. Так, во вторник в департаменте Арьеж на юге Франции автомобилист совершил наезд на участницу протеста, пытаясь преодолеть баррикады из соломы. Женщина умерла от полученных травм. Проводится расследование обстоятельств ДТП.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что с пониманием относится к трудностям фермеров, и пообещал, что "полиция и жандармерия не станут вмешиваться до тех пор, пока участники акций будут воздерживаться от актов вандализма". Одновременно министр потребовал от протестующих "не допускать нарушений действующего законодательства".

Согласно данным телевизионных аналитиков, Франция к 2030 году столкнется с острой нехваткой фермеров из-за ухода на пенсию половины аграриев. При этом не менее 20 тыс. фермеров прекратили свою деятельность за последние 10 лет, тогда как им на замену пришли только 14 тыс. Средний возраст сельскохозяйственных работников превышает 50 лет, а заменить их некому, поскольку лишь 1% аграриев страны моложе 25 лет.