Путин пообещал поработать над инициативами по развитию российского продуктового ретейла

По словам президента, в стране после ухода иностранных конкурентов улучшилась ситуация в сфере развития продуктового ретейла

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ситуация в сфере развития продуктового ретейла в России после ухода иностранных конкурентов улучшилась, но все еще есть над чем работать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов.

Так глава государства прокомментировал предложения тульского предпринимателя Владимира Чернобельского по улучшению ситуации с продуктовым ретейлом в стране. Чернобельский лично передал российскому президенту записку с перечнем соответствующих инициатив.

"Обязательно посмотрим, и понимаю, в чем здесь проблема. В том, чтобы крупная компания государственная либо с госучастием могла бы влиять на рынок и могла бы способствовать продвижению товаров, в том числе на полки магазинов. Но с уходом конкурентов иностранных ситуация все равно стала получше, но все равно двигаться нужно, я понимаю. Там есть над чем работать. Поработаем", - сказал Путин.

Также президент обратил внимание на то, что ранее Чернобельский был военным и отметил "военную закваску" предпринимателя, позволившую ему найти себя после ухода из рядов вооруженных сил. "Знаете, что хотел бы отметить? Вот я сейчас вас слушал, вот на чем себя поймал. На том, что вот вы, бывший офицер, летчик, вы там были успешным и то, что вы оставили службу, - не ваша вина, а просто государство так себя повело в отношении армии в свое время. Но вы и в мирной жизни, на гражданке себя нашли. Вот что значит такая, военная закваска. Очень здорово, я вас поздравляю с этим", - отметил Путин.