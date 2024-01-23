Татарстан обогнал Москву в рейтинге по соответствию ESG-критериям

В пятерку лидеров также вошли Московская, Липецкая область и Санкт-Петербург

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Национальное рейтинговое агентство (НРА) представило обновленный по итогам 2023 года рейтинг регионов по уровню устойчивого развития и интеграции в свою деятельность ESG-критериев (environmental - экология, social - социальная сфера, governance - корпоративное управление). В топ-5 регионов вошли Татарстан, Москва, Московская область, Липецкая область и Санкт-Петербург, следует из материалов НРА, с которыми ознакомился ТАСС.

"В рэнкинге 2023 года Республике Татарстан удалось обеспечить сбалансированность показателей по всем блокам рэнкинга и вырваться в лидеры благодаря комплексной работе по всем направлениям ESG-повестки. Москва переместилась на второе место ESG-рэнкинга. Столица продолжает лидировать по абсолютному значению большинства показателей управленческо-экономического блока (G), выступает наравне с лидером по блоку социальных показателей (S), но уступает по группе показателей экологического блока (E). В экологическом блоке лидер - Республика Татарстан", - говорится в сообщении.

В топ-5 российских регионов по уровню интеграции ESG-критериев также вошли Санкт-Петербург (подтвердил 5-ю позицию), Липецкая область (поднялась с 28-й до 4-й позиции), оттеснив Тюменскую область (с 3-го на 16-е место) и Белгородскую область (с 4-й на 7-ю позицию), Московская область (поднялась с 9-го на 3-е место). "Липецкая область - единственный регион, у которого стратегия социально-экономического развития построена на принципах ESG. Санкт-Петербург сохранил свою позицию в пятерке лидеров и при этом стал лидером (получил максимальную оценку) сразу в двух блоках - социальном и управленческом", - добавляют аналитики,

По данным агентства, актуальность и значение ESG-повестки для регионов России повышается. На момент составления рэнкинга (ноябрь - декабрь 2023 года) в открытом доступе уже были представлены планы по адаптации к изменениям климата 47 субъектов России, 3 субъекта опубликовали проекты таких планов. ESG-отчетность в публичном доступе представлена у Москвы, Санкт-Петербурга (входят в группу "продвинутых" по ESG-развитию), Калужской и Ростовской областей (входят в группу "развитых"). Также результаты ESG-развития Республики Татарстан, Самарской и Свердловской областей нашли отражение в докладах "Регионы России и цели устойчивого развития ООН" за 2018, 2019 и 2021 годы.

Согласно материалам, 38 регионов России повысили места в рэнкинге, 4 региона подтвердили и 43 - понизили. Чемпионами по стремительному подъему в ESG-рэнкинге стали республики Хакасия и Карелия, поднявшиеся за год на 42 и 37 позиции соответственно. Это произошло благодаря усилиям, приложенным во всех направлениях, особенно в социальном блоке. Максимальное снижение в этом году отмечено у Севастополя (минус 37 позиций), Чукотского автономного округа (минус 28 позиций) и Брянской области (минус 27 позиций).